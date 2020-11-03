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России могут полностью отдать проведение Евро-2020

России могут полностью отдать проведение Евро-2020
09:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает сценарий, при котором весь чемпионат Европы по футболу 2021 года примет Россия. Об этом сообщает издание leparisien

Согласно источнику, УЕФА внимательно изучает ситуацию в здравоохранении в Европе и понимает, что проведение большого футбольного турнира в 12 городах Старого Света в подобных условиях попросту невозможно. Поэтому организация прорабатывает разные варианты, в частности Евро-2020 могут полностью отдать России. 

УЕФА успешно провела еврокубковые четвертьфиналы, полуфиналы и финалы прошлого сезона в Германии и Португалии соответственно. И проведение Евро-2020 в одной стране смотрится, по крайней мере, логично из-за ограничений и карантинных мер при перемещениях между странами в условиях глобальной пандемии коронавируса. К слову, ситуация с COVID-19 в РФ далеко не лучшая: официально заразилось 1,66 млн человек и зафиксировано более 28 тыс. летальных исходов.

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Также французские СМИ отмечают, что УЕФА, наверняка, отберет Евро-2020 у Баку из-за нарастающего военного конфликта Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе.

Напомним, Евро-2020 из-за пандемии коронавируса было перенесено на лето 2021 года. Изначально планировалось, что футбольный форум состоится в 11 странах в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Баку , Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге. Сборная Украины успешно преодолела квалификационный барьер и примет участие в турнире, где в групповом раунде сыграет с командами Нидерландов и Австрии. Еще один соперник Желто-синих определится в стыковых матчах отбора в ноябре 2020 года.

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УЕФА, Россия, Футбол, Евро-2020.

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