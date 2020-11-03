Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, в Лиге чемпионов стартуют матчи 3-го тура группового раунда, в частности Шахтер примет Боруссию М. В центральном поединке игрового дня в еще одной встрече группы B сыграют Реал и Интер. Кроме того, для украинских болельщиков весьма интересным будет противостояние Аталанты украинского хавбека Руслана Малиновского с действующими чемпионами Англии.

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 3 ноября:

19:55 Локомотив Москва - Атлетико - Футбол 3

19:55 Шахтер Донецк - Боруссия М - Футбол 1

- Боруссия М - Футбол 1 22:00 Аталанта - Ливерпуль - Футбол 3

22:00 Зальцбург - Бавария

22:00 Манчестер Сити - Олимпиакос

22:00 Мидтьюлланн - Аякс

22:00 Порту - Марсель

22:00 Реал Мадрид - Интер - Футбол 2

В сети все матчи Лиги чемпионов в режиме-live можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф сообщал. что УЕФА рассматривает сценарий, согласно которому все матчи Евро-2020 пройдут в РФ.