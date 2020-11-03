Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, в Лиге чемпионов стартуют матчи 3-го тура группового раунда, в частности Шахтер примет Боруссию М. В центральном поединке игрового дня в еще одной встрече группы B сыграют Реал и Интер. Кроме того, для украинских болельщиков весьма интересным будет противостояние Аталанты украинского хавбека Руслана Малиновского с действующими чемпионами Англии.
Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 3 ноября:
В сети все матчи Лиги чемпионов в режиме-live можно будет посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее Телеграф сообщал. что УЕФА рассматривает сценарий, согласно которому все матчи Евро-2020 пройдут в РФ.