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Шахтер - Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер - Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
12:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер проведет домашний поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 против Боруссии Менхенгладбах. Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток главного арбитра встречи нидерландца Сердара Гэзюбююка прозвучит в 19:55 по местному времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Шахтер -:- Боруссия М

(начало в 19:55)

НСК "Олимпийский" в ожидании матча Лиги чемпионов:

Заявка Шахтера на игру с Боруссией М:

Шахтер подходит к игре с Боруссией М в качестве лидера квартета B. Горняки сенсационно набрали 4 очках в двух стартовых матчах, победив в гостях Реал и сыграв дома вничью с Интером. Менхенгладбахцы, в свою очередь, добыли две голевые ничьи с Нерадзурри и Сливочными.

Турнирное положение команд: 

На внутренней арене Шахтер наконец-то пришел в норму и уже почти догнал Динамо в турнирной таблице УПЛ. В последнем туре Горняки одолели Мариуполь. Что касается Боруссии М, то немецкий коллектив после шести туров идет в Бундеслиге на 5-м месте, а в последней игре подопечные Марко Розе обыграли РБ Лейпциг (1:0).

Телеграф напоминает, что матч Шахтер - Боруссия М покажут в прямом эфире в Украине. Отметим, букмекеры вновь не верят в Шахтер в матче ЛЧ и дают больше шансов на победу именно немецкой команде.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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