Шахтер - Боруссия М: букмекеры не на стороне дончан

Донецкий Шахтер сегодня, 3 ноября, проведет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против Боруссии М. Встреча пройдет в столице Украины на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Накануне букмекеры поделились своим прогнозом на игру. По мнению специалистов, Горняки вновь выступают аутсайдерами противостояния, несмотря на домашний характер встречи и лидерство в группе. На победу хозяев букмекеры дают весьма высокий коэффициент 3,35-3,45, а успех гостей оценивается в 2,05-2,11. Ничья - самый маловероятный исход встреч, считают букмекеры (3,70-3,85) .

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М за 3 ноября:

Пари-Матч: (победа Шахтера 3,45 - ничья 3,80 - победа Борусси М 2,07)

Фаворит: ( 3,35 - 3,85 - 2.11)

William Hill: (3,40 - 3,70 - 2,05)

Телеграф напоминает, что игру Шахтер - Боруссия М можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. А вот для болельщиков, которые хотели посетить матч в живую, Горняки ранее опубликовали грустные новости.