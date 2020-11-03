Шахтер - Боруссия М: где и когда смотреть матч

Во вторник, 3 ноября, Шахтер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет менхенгладбахскую Боруссию. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч Шахтер - Боруссия М покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, прямые трансляции в сети будут доступны на сервисах oll.tv и megogo. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов встречи.

Телеграф напоминает, что по итогам двух туров Шахтер сенсационно лидирует в группе B, опережая Интер, Реал и Боруссию. Ранее Горняки неожиданно обыграли Реал и выстояли в матче с Интером.

Ранее Телеграф сообщал, что Минздрав запретил присутствие болельщиком на матче Шахтер - Боруссия М и донецкий клуб начал процедуру возврата билетов.