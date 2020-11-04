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Футболист забил супергол, но его не засчитали из-за глупости рефери (видео)

Футболист забил супергол, но его не засчитали из-за глупости рефери (видео)
17:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм dplay_sport

В шведской высшей футбольной лиге Аллсвенскан состоялся необычный эпизод.

Во время матча Сириус -Кальмар при счете 2:1 японский полузащитник хозяев Юкия Сугита забил феноменальный по красоте гол, сначала раскрутив нескольких защитников гостей на маленьком клочке поля, а затем послав мяч прямо в верхний угол ворот. Но какого было разочарование игроков Сириуса, когда рефери поспешил и свистнул прямо во время удара японца по мячу. Таким образом, судья зафиксировал нарушение правил со стороны защищающейся команды и назначил штрафной удар, а взятие ворот не состоялось. Согласно букве правил, арбитр должен был дать атакующей команде доиграть эпизод до конца и лишь потом фиксировать нарушение.

Видео отмененного гола-шедевра: (смотреть со звуком)

 
 
 
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Sugita står för ett drömmål men då har signalen redan gått, domare Karlsson ber om ursäkt.

Публикация от Dplay Sport (@dplay_sport)

Отметим, в итоге матч завершился ничьей 2:2.

После 26-и туров в чемпионате Сириус расположился на 7-й позиции а ФК Кальмар - последний. Лидирует в первенстве Швеции Мальме.

Ранее Телеграф рассказывал о невероятном голе, забитом в Финляндии.

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Швеция, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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