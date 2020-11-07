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Александр Шовковский потерял отца

Александр Шовковский потерял отца
12:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook Oleksandr Shovkovskyi

Помощник главного тренера сборной Украины, бывший вратарь национальной команды и Динамо Александр Шовковский потерял своего отца Владимира. О трагической новости спортсмен сообщил в своем facebook, где неравнодушные пользователи поддержали голкипера и выразили свои соболезнования.

Владимир Шовковский родился на Западной Украине. В молодости он мог стать учителем, начав учебу в Дрогобычском педагогическом институте, однако после службы в армии Владимир Станиславович переехал в Киев, где в итоге получил строительную специальность. Всю жизнь отец легенды Динамо проработал обычным рабочим.

Родители Александра Шовковского: Ольга Корнеевна и Владимир Станиславович 

Три поколения Шовковских на одном фото

Телеграф напоминает, что Шовковский завершил карьеру профессионального футболиста в 2016 году, а в 2018 году присоединился к Андрею Шевченко в качестве помощника тренера в национальной сборной. Этой осенью в связи со вспышкой коронавируса в команде Александр вновь надел перчатки и вошел в заявку Желто-синих на товарищеский матч с командой Франции.

Ранее Динамо потрясла еще одна грустная новость: умерла вдова Валерия Лобановского.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Александр Шовковский, Футбол.

Автор:

Телеграф
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