Шевченко вызвал Кравца в сборную Украины и тот тут же забил Фенербахче

Украинский нападающий Коньяспора Артем Кравец забил гол в ворота Фенербахче в рамках выездного матча 8-го тура турецкой Суперлиги.

На 77-й минуте поединка 31-летний украинец удвоил преимущество гостей. Футболисты столичной команды неудачно исполнили офсайдную ловушку, а Кравец вышел один на один с кипером хозяев и хитрым ударом в ближний угол переиграл его. В итоге Коньяспор отпраздновал победу, а Кравец записал на свой счет пятый гол в шести матчах текущего сезона.

Видео гола Кравца в ворота Фенербахче:

Эта победа позволила Коньяспору (9 очков) подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Отметим, 7 ноября Артем получил вызов в сборную Украины на ближайшие матчи. Именно невозможность получить вызов в национальную команду стало главной причиной странного ухода Кравца из Динамо (Киев).