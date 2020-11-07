Скачать
Суббота, 07.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Девушка-боец жестоко избила соперницу во время своего дебюта (видео)
Девушка-боец жестоко избила соперницу во время своего дебюта (видео)
Где и когда смотреть украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
Где и когда смотреть украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
Бавария добыла волевую победу в Дер-Класикер: обзор матча с Боруссией Д (видео)
Бавария добыла волевую победу в Дер-Класикер: обзор матча с Боруссией Д (видео)
Месси отдал голевую передачу, не касаясь мяча: обзор матча Барселона - Бетис (видео)
Месси отдал голевую передачу, не касаясь мяча: обзор матча Барселона - Бетис (видео)

Шевченко вызвал Кравца в сборную Украины и тот тут же забил Фенербахче

Шевченко вызвал Кравца в сборную Украины и тот тут же забил Фенербахче
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер konyaspor

Украинский нападающий Коньяспора Артем Кравец забил гол в ворота Фенербахче в рамках выездного матча 8-го тура турецкой Суперлиги.

На 77-й минуте поединка 31-летний украинец удвоил преимущество гостей. Футболисты столичной команды неудачно исполнили офсайдную ловушку, а Кравец вышел один на один с кипером хозяев и хитрым ударом в ближний угол переиграл его. В итоге Коньяспор отпраздновал победу, а Кравец записал на свой счет пятый гол в шести матчах текущего сезона.

Видео гола Кравца в ворота Фенербахче:

Эта победа позволила Коньяспору (9 очков) подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Отметим, 7 ноября Артем получил вызов в сборную Украины на ближайшие матчи. Именно невозможность получить вызов в национальную команду стало главной причиной странного ухода Кравца из Динамо (Киев).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Турция, Футбол, Артем Кравец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси отдал голевую передачу, не касаясь мяча: обзор матча Барселона - Бетис (видео)
02 Судья бросил бойца через бедро, спасая его соперника (видео)
03 Боец ММА нокаутировал соперника запрещенным футбольным ударом (видео)
04 Курьезный гол после удара-навеса - в обзоре матча Эвертон - Манчестер Юнайтед (видео)
05 Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь