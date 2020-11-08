Динамо - Шахтер: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча девятого тура украинской Премьер-лиги сезона 2020/21 принимает Шахтер. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00 по местному времени. Прямая видеотрансляция встречи доступна в плеере ниже.

Прямая видеотрансляция матча Динамо - Шахтер

Киевский клуб подходит к игре в качестве лидера первенства Украины, набрав 20 очков. У Шахтера, который неуверенно начал защиту титула, на четыре балла меньше. В случае поражения и даже ничьей, Горняки рискуют не догнать подопечных Мирчи Луческу по ходу сезона, а потому дончане будут атаковать и атаковать много - будет интересно.

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