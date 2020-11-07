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Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер

Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 8 ноября, состоится центральный матч 9-го тура чемпионата Украины Динамо - Шахтер. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00 по местному времени.

Накануне букмекеры оценили шанс команд. По мнению специалистов, небольшим фаворитом встречи является Шахтер, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2,06-2,15. Успех вице-чемпионов Украины оценивается в 3,10-3,35, а ничейный результат - в 3,50-3,70.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины Динамо - Шахтер:

  • Пари-Матч: (победа Динамо 3,35 - ничья 3,70 - победа Шахтера 2,06)
  • Фаворит: ( 3,35 - 3,85 - 2.11)
  • William Hill: (3,10 - 3,50 - 2,15)

Стоит отметить, что Динамо подходит к игре в качестве лидера чемпионата Украины с гандикапом от Шахтера (2-е место) в четыре очка.

На этой неделе обе команды проиграли в Лиге чемпионов. Шахтер был уничтожен в Киеве Боруссией М, а Динамо едва не зацепилось за очки с Барселоной на "Камп Ноу".

Телеграф напоминает, что в последнем матче между командами Динамо добыло уверенную победу, завоевав Суперкубок Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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