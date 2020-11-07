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Где и когда смотреть украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер

Где и когда смотреть украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча 9-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2020/21 примет донецкий Шахтер. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00 по местному времени.

В прямом эфире в Украине игру Динамо - Шахтер покажете телеканал "2+2". Кроме того, видеотрансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Ссылка на видеотрансляцию матча появится здесь ближе к началу встречи.

Телеграф напоминает, что Динамо уверенно лидирует в чемпионате Украины, а отставание Горняков от киевлян составляет уже 4 балла. В случае успеха, Мирча Луческу сделает весомую заявку на победу своей команды на внутренней арене.

Ранее букмекеры назвали фаворита в украинском Эль-Класико. С расписанием других матчей 9-го тура УПЛ можно ознакомиться по ссылке.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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