УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 пройдет украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер. Кроме того, будут сыграны еще много интересных поединков, в частности Заря - Ворскла. С расписанием трансляций всех встреч УПЛ за 7-8 ноября можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу:
6 ноября
7 ноября
8 ноября
Кроме того, все матчи ЧУ, которые показывают каналы Футбол 1/2/3 можно смотреть на онлайн-сервисе oll.tv
Ранее Телеграф сообщал об итогах предыдущего тура чемпионата Украины по футболу.