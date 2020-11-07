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УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 пройдет украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер. Кроме того, будут сыграны еще много интересных поединков, в частности Заря - Ворскла. С расписанием трансляций всех встреч УПЛ за 7-8 ноября можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу:

6 ноября

7 ноября

  • 14:00 Олимпик Донецк - Мариуполь - Футбол 2
  • 17:00 Александрия - Львов - футбол 2
  • 19:30 Десна - Минай - Футбол 2

8 ноября

  • 14:00 Рух Львов - Ингулец - Футбол 1
  • 17:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк - 2+2
  • 19:30 Заря - Ворскла - Униан ТВ

Кроме того, все матчи ЧУ, которые показывают каналы Футбол 1/2/3 можно смотреть на онлайн-сервисе oll.tv

Ранее Телеграф сообщал об итогах предыдущего тура чемпионата Украины по футболу.

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Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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