Шевченко исключил двух футболистов из заявки на матч с Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сформировал финальную заявку на контрольную игру с командой Польши. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Из предварительного списка вылетели полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык.

Финальная заявка сборной Украины на товарищеский матч с Польшей

Вратари : 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин Защитники : 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко

: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко Полузащитники : 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко

: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес.

Ранее Телеграф сообщал, что Усик пришел в расположение сборной Украины, а Шевченко подшутил над боксером.

Телеграф напоминает, что матч Польша - Украина состоится сегодня, 11 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.