Шевченко исключил двух футболистов из заявки на матч с Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сформировал финальную заявку на контрольную игру с командой Польши. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Из предварительного списка вылетели полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык.
Финальная заявка сборной Украины на товарищеский матч с Польшей
Ранее Телеграф сообщал, что Усик пришел в расположение сборной Украины, а Шевченко подшутил над боксером.
Телеграф напоминает, что матч Польша - Украина состоится сегодня, 11 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.