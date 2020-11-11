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Среда, 11.11.2020
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Футбол: где и когда смотреть матчи сборных 11 ноября

Футбол: где и когда смотреть матчи сборных 11 ноября
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер sefutbol

В среду, 11 ноября, в Европе пройдет большой футбольный день с участием лучших национальных команд планеты. Кроме того, сборная Украины сегодня проведет контрольный поединок с командой Польши. В центральных встречах игрового дня Турция примет Хорватию, Бельгия дома сыграет со Швейцарией, а Нидерланды попробуют свои силы с Испанией.

Польша - Украина: онлайн-трансляция матча

Расписание трансляций футбольных матчей за 11 ноября

  • 16:45 Греция - Кипр - Футбол 3
  • 17:00 Албания - Косово - Футбол 2
  • 19:00 Литва - Фарерские острова
  • 19:00 Мальта - Лихтенштейн
  • 19:00 Румыния - Беларусь - Футбол 3
  • 19:00 Сан-Марино - Латвия
  • 19:00 Черногория - Казахстан - Футбол 1
  • 19:30 Болгария - Гибралтар
  • 19:45 Турция - Хорватия - Футбол 2
  • 20:30 Дания - Швеция
  • 21:30 Люксембург - Австрия
  • 21:45 Бельгия - Швейцария
  • 21:45 Германия - Чехия - Футбол 3
  • 21:45 Италия - Эстония
  • 21:45 Нидерланды - Испания - Футбол 2
  • 21:45 Польша - Украина - Футбол 1
  • 21:45 Португалия - Андорра
  • 21:45 Словения - Азербайджан
  • 22:10 Франция - Финляндия

Кроме того, самые интересные матчи игрового дня в режиме-live будут доступны в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Польши потеряла троих футболистов накануне матча с Украиной.

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Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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