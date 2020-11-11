Футбол: где и когда смотреть матчи сборных 11 ноября

В среду, 11 ноября, в Европе пройдет большой футбольный день с участием лучших национальных команд планеты. Кроме того, сборная Украины сегодня проведет контрольный поединок с командой Польши. В центральных встречах игрового дня Турция примет Хорватию, Бельгия дома сыграет со Швейцарией, а Нидерланды попробуют свои силы с Испанией.

Расписание трансляций футбольных матчей за 11 ноября

16:45 Греция - Кипр - Футбол 3

17:00 Албания - Косово - Футбол 2

19:00 Литва - Фарерские острова

19:00 Мальта - Лихтенштейн

19:00 Румыния - Беларусь - Футбол 3

19:00 Сан-Марино - Латвия

19:00 Черногория - Казахстан - Футбол 1

19:30 Болгария - Гибралтар

19:45 Турция - Хорватия - Футбол 2

20:30 Дания - Швеция

21:30 Люксембург - Австрия

21:45 Бельгия - Швейцария

21:45 Германия - Чехия - Футбол 3

21:45 Италия - Эстония

21:45 Нидерланды - Испания - Футбол 2

21:45 Польша - Украина - Футбол 1

- Футбол 1 21:45 Португалия - Андорра

21:45 Словения - Азербайджан

22:10 Франция - Финляндия

Кроме того, самые интересные матчи игрового дня в режиме-live будут доступны в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Польши потеряла троих футболистов накануне матча с Украиной.