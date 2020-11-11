Футбол: где и когда смотреть матчи сборных 11 ноября

В среду, 11 ноября, в Европе пройдет большой футбольный день с участием лучших национальных команд планеты. Кроме того, сборная Украины сегодня проведет контрольный поединок с командой Польши. В центральных встречах игрового дня Турция примет Хорватию, Бельгия дома сыграет со Швейцарией, а Нидерланды попробуют свои силы с Испанией.
Расписание трансляций футбольных матчей за 11 ноября
Кроме того, самые интересные матчи игрового дня в режиме-live будут доступны в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее Телеграф сообщал, что сборная Польши потеряла троих футболистов накануне матча с Украиной.