Абсолютное равенство: статистика встреч Украины и Польши перед контрольной игрой

Уже сегодня, 11 ноября, сборная Украины проведет контрольный поединок с командой Польши. Игра пройдет в Хожуве, начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Накануне игры предлагаем вам вспомнить ярчайшие противостояния между сборными.

Статистика личных встреч абсолютно равная. Команды провели между собой 8 матчей, добыв по три победы, а две игры завершились ничьей. Примечательно, что даже разница мячей в личных встречах у коллективов одинаковая - 9-9. На этом равенство не заканчивается: команды добывали свои крупнейшие победы в гостях: оба раза был зафиксирован счет 1:3

Первая встреча между командами датирована 1998 годом. Тогда победу одержали поляки со счетом 1:2. В отборе на ЧМ-2002 Желто-синие уступили дома со счетом 1:3.

А на выезде сыграли вничью 1:1.

В отборе на ЧМ-2014 украинцы дважды победили. В гостях был триумф со счетом 1:3.

А дома украинцы добыли минимальную победу - 1:0

В своем последнем матче, который прошел в рамках Евро-2016, сборная Украины уступила полякам в ничего незначащем 3-м туре со счетом 0:1. Украинские болельщики наверняка запомнили эту игру из-за нелепой замены Анатолия Тимощука в концовке поединка.

Ранее Телеграф сообщал, что букмекеры считают поляков фаворитами ближайшего противостояния.