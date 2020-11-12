Роналду стал на гол ближе к абсолютному бомбардирскому рекорду (видео)

В среду, 11 ноября, сборная Португалии разгромила Андорру в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 7:0.

Один из голов записал в свой актив бессменный лидер "европейских бразильцев" Криштиану Роналду. КриРо забил мяч головой за 5 минут до конца основного времени, замкнув идеальный навес партнера. Таким образом, он оформил свой 102-й гол за национальную команду и до рекорда иранца Али Даеи (109 голов за сборную) звездному португальцу осталось забить всего 7 мячей.

Видео гола Роналду Андорре:

Watch Ronaldo’s 102nd international goal scored against Andorra pic.twitter.com/P9J63Kfqt9 — Gunners (@jackymaluleke) November 12, 2020

В ноябре Португалия проведет еще два матча: против Франции (14.11.2020) и Хорватии (17.11.2020) в Лиге наций УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду близок к возвращению в Манчестер Юнайтед.