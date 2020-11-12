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Роналду стал на гол ближе к абсолютному бомбардирскому рекорду (видео)

Роналду стал на гол ближе к абсолютному бомбардирскому рекорду (видео)
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Cristiano

В среду, 11 ноября, сборная Португалии разгромила Андорру в товарищеском матче. Встреча, проходившая на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 7:0.

Один из голов записал в свой актив бессменный лидер "европейских бразильцев" Криштиану Роналду. КриРо забил мяч головой за 5 минут до конца основного времени, замкнув идеальный навес партнера. Таким образом, он оформил свой 102-й гол за национальную команду и до рекорда иранца Али Даеи (109 голов за сборную) звездному португальцу осталось забить всего 7 мячей.

Видео гола Роналду Андорре:

В ноябре Португалия проведет еще два матча: против Франции (14.11.2020) и Хорватии (17.11.2020) в Лиге наций УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду близок к возвращению в Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол, Сборная Андорры, Али Даеи.

Автор:

Телеграф
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