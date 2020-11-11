Манчестер Юнайтед начал переговоры с Ювентусом по Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду как никогда близок к возвращению в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщил журналист ESPN Кристиан Мартин в своем twitter.

"Наши источники в Манчестере подтверждают, что Манчестер Юнайтед манит Криштиану Роналду возвращением в клуб в следующем сезоне. Португалец это анализирует, а Ювентус не против опустить звездного игрока, если тот попросит", - гласит сообщение.

В Манчестере CR7 провел 6 лет, трижды становясь чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ, Суперкубка Англии, Кубка Англии, и Кубка Футбольной лиги (дважды).

На днях в СМИ появилась информация, что туринский суперклуб не доволен положением дел в Лиге чемпионов и попросит КриРо на выход из-за его огромной зарплаты. Также просачивалась информация о возможном обмене между Юве и ПСЖ: Роналду поедет в Париж, а в обратном направлении уйдет Неймар.

Криштиану в сезоне 2020/21 играет не часто, зато блещет результативностью, забив 6 голов в 5 матчах.

Ранее Телеграф сообщал, что Роналду на самоизоляции кардинально сменил имидж.