Роналду теперь лысый: Криштиану сменил имидж на самоизоляции (фото)

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который продолжает находиться на самоизоляции после положительного теста на COVID-19, обрадовал болельщиков очередной сменой имиджа. На этот раз 5-кратный обладатель "Золотого мяча" постригся налысо. Свою новую прическу он показал на своей страничке в Instagram, сопроводив пост комментарием, а также видео с тренировки.
"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", - подписал пост Криштиану, прикрепив фото и видео в новом образе.
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“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas”
Телеграф напоминает, что Роналду пропускал игру Лиги чемпионов против Динамо, которая состоялась 20 октября. Также неизвестно, примет ли он участие в ближайших играх Ювентуса в Серии А и ЛЧ (с Вероной 25 октября и Барселоной 28 октября, - прим. ред).
Ранее Телеграф сообщал, что КриРо от скуки заговорил по-русски.