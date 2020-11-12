Заколдованные ворота: нападающий 4 раза попал в каркас ворот за 5 минут (видео)

Удивительный случай произошел во втором футбольной дивизионе Израиля.

В матче Секция Нес-Циона - Хапоэль Кфар-Шалем, который плавно переходил в эндшпиль все шло к минимальной победе хозяев. Однако нападающий Эли Эльбаз очень хотел забить, раз за разом ведя свою команду вперед. В итоге 28-летний форвард в течении 5 минут четырежды сотрясал каркас ворот. Причем в одной из атак Эли умудрился сначала поцелить в перекладину, а затем пробить в крестовину.

В сети посмеялись и предположили, что в каркасе ворот были установлены "магниты" для мяча.

Видео феноменального невезения нападающего доступно в сети:

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