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Заколдованные ворота: нападающий 4 раза попал в каркас ворот за 5 минут (видео)

Заколдованные ворота: нападающий 4 раза попал в каркас ворот за 5 минут (видео)
16:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Удивительный случай произошел во втором футбольной дивизионе Израиля.

Футболист забил супергол и станцевал в стиле денежного кота (видео)

В матче Секция Нес-Циона - Хапоэль Кфар-Шалем, который плавно переходил в эндшпиль все шло к минимальной победе хозяев. Однако нападающий Эли Эльбаз очень хотел забить, раз за разом ведя свою команду вперед. В итоге 28-летний форвард в течении 5 минут четырежды сотрясал каркас ворот. Причем в одной из атак Эли умудрился сначала поцелить в перекладину, а затем пробить в крестовину. 

В сети посмеялись и предположили, что в каркасе ворот были установлены "магниты" для мяча.

Видео феноменального невезения нападающего доступно в сети:

Ранее Телеграф сообщал об удивительном голе пяткой в исполнении российской футболистки, находившейся спиной к воротам.

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Израиль, Футбол.

Автор:

Телеграф
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