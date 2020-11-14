Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в Лиге наций УЕФА стартуют матчи пятого тура, в частности, сборная Украины проведет выездную встречу с Германией. Кроме того, в Лиге А будет сыграно еще не сколько интересных игр. С расписанием трансляций поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА за 14 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига A

21:45 Германия - Украина - Футбол 1, Украина

21:45 Португалия - Франция - Футбол 3

21:45 Швейцария - Испания - Футбол 2

21:45 Швеция - Хорватия

Лига наций УЕФА - Лига C

19:00 Азербайджан - Черногория - Футбол 2

19:00 Кипр - Люксембург - Футбол 3

Лига наций УЕФА - Лига D

16:00 Мальта - Андорра - Футбол 2

16:00 Сан-Марино - Гибралтар - Футбол 3

19:00 Латвия - Фарерские острова

Кроме того, за всеми матчами в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф сообщал, что определились все участники футбольного Евро-2020.