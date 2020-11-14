Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в Лиге наций УЕФА стартуют матчи пятого тура, в частности, сборная Украины проведет выездную встречу с Германией. Кроме того, в Лиге А будет сыграно еще не сколько интересных игр. С расписанием трансляций поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА за 14 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига A
Лига наций УЕФА - Лига C
Лига наций УЕФА - Лига D
Кроме того, за всеми матчами в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
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