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Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 ноября

Лига наций: где и когда смотреть матчи 14 ноября
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

В субботу, 14 ноября, в Лиге наций УЕФА стартуют матчи пятого тура, в частности, сборная Украины проведет выездную встречу с Германией. Кроме того, в Лиге А будет сыграно еще не сколько интересных игр. С расписанием трансляций поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Германия - Украина: онлайн-трансляция матча

Расписание матчей Лиги наций УЕФА за 14 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига A

  • 21:45 Германия - Украина - Футбол 1, Украина
  • 21:45 Португалия - Франция - Футбол 3
  • 21:45 Швейцария - Испания - Футбол 2
  • 21:45 Швеция - Хорватия

Лига наций УЕФА - Лига C

  • 19:00 Азербайджан - Черногория - Футбол 2
  • 19:00 Кипр - Люксембург - Футбол 3

Лига наций УЕФА - Лига D

  • 16:00 Мальта - Андорра - Футбол 2
  • 16:00 Сан-Марино - Гибралтар - Футбол 3
  • 19:00 Латвия - Фарерские острова

Кроме того, за всеми матчами в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф сообщал, что определились все участники футбольного Евро-2020.

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Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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