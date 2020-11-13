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Евро-2020: определились последние четыре участника финального турнира (видео)

Евро-2020: определились последние четыре участника финального турнира (видео)
00:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер euro2020

Сегодня, 12 ноября, состоялись заключительные матчи отбора на чемпионат Европы 2021 года и стали известны последние четыре участника финального турнира, в частности сборная Украины наконец-то узнала имя последнего соперника по квартету С. По итогам сегодняшней игры сборная Северной Македонии попала в группу к Желто-синим. Также на Евро пробились Венгрия, Словакия и Шотландия.

Результаты финалов стыковых матчей отбора на Евро-2020 за 12 ноября:

Грузия - Северная Македония 0:1 - видеообзор

Венгрия - Исландия 2:1

Северная Ирландия - Словакия 1:2

Сербия - Шотландия 1:1 (4:5 по пенальти)

Полные видеообзоры матчей будут доступны здесь позднее.

Сформированы все группы Евро-2020:

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины в рамках подготовки к ноябрьским играм Лиги наций УЕФА уступила команде Польше, пропустив два нелепых гола. Уже в субботу, 14 ноября, Желто-синие проведут ключевую игру турнира против команды Германии. Букмекеры вновь не на стороне подопечных Андрея Шевченко.

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Все по теме:

Сборная Шотландии, Футбол, Евро-2020, Сборная Исландии, Сборная Словакии, Отбор на Евро-2020, Сборная Северной Македонии.

Автор:

Телеграф
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