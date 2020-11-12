Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией

В субботу, 14 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч группового раунда Лиги наций УЕФА против команды Германии. Игра пройдет на "Ред Булл Арене" в Лейпциге и начнется в 21:45 по киевскому времени. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, самым реальным исходом встречи является победа хозяев (коэффициент 1,28-1,34). Успех Желто-синих маловероятен (коэффициент 8,70-9,60). На ничью букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 5,00-5,90.
Прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА Германия - Украина:
Прогноз "Телеграф Спорт" 2:0.
Отметим, несмотря на удручающий прогноз, сборная Украины уже демонстрировала, что может побеждать даже в случае безнадежных котировок со стороны букмекеров. К примеру, так было и в октябрьской игре с Испанией.
Телеграф напоминает, что 11 ноября обе сборные провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше хотя и играла лучше, а немцы добыли минимальную победу над Чехией.