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Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией

Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

В субботу, 14 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч группового раунда Лиги наций УЕФА против команды Германии. Игра пройдет на "Ред Булл Арене" в Лейпциге и начнется в 21:45 по киевскому времени. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, самым реальным исходом встречи является победа хозяев (коэффициент 1,28-1,34). Успех Желто-синих маловероятен (коэффициент 8,70-9,60). На ничью букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 5,00-5,90. 

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА Германия - Украина:

  • Пари-Матч: (победа Германии 1,32 - ничья 5,70 - победа Украины 9,60)
  • Фаворит: (1,34 - 5,90 - 8,70)
  • William Hill: (1,28 - 5,00 - 9,50)

Прогноз "Телеграф Спорт" 2:0.

Отметим, несмотря на удручающий прогноз, сборная Украины уже демонстрировала, что может побеждать даже в случае безнадежных котировок со стороны букмекеров. К примеру, так было и в октябрьской игре с Испанией.

Телеграф напоминает, что 11 ноября обе сборные провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше хотя и играла лучше, а немцы добыли минимальную победу над Чехией.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол.

Автор:

Телеграф
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