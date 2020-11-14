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Германия - Украина: Шевченко исключил одного футболиста из заявки на игру

Германия - Украина: Шевченко исключил одного футболиста из заявки на игру
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА проведет гостевой поединок с командой Германии. Накануне встречи стала известна финальная заявка Желто-синих на игру.

Германия - Украина: онлайн-трансляция матча

По информации официального сайта Украинской ассоциации футбола (УАФ), главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко исключил из заявки лишь одного игрока - вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка. Таким образом, к матчу с немцами будут готовиться 20 футболистов.

Заявка сборной Украины на игру Лиги наций с Германией:

  • Вратари: Пятов, Лунин, Панькив
  • Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко
  • Полузащитники: Степаненко, Малиновский, Марлос, Харатин, Зинченко, Макаренко, Зубков
  • Нападающие: Яремчук, Мораес

Телеграф напоминает, что матч Германия - Украина состоится в Лейпциге и начнется в 21:45 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на двух телеканалах.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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