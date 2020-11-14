Германия - Украина: Шевченко исключил одного футболиста из заявки на игру

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА проведет гостевой поединок с командой Германии. Накануне встречи стала известна финальная заявка Желто-синих на игру.
По информации официального сайта Украинской ассоциации футбола (УАФ), главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко исключил из заявки лишь одного игрока - вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка. Таким образом, к матчу с немцами будут готовиться 20 футболистов.
Заявка сборной Украины на игру Лиги наций с Германией:
Телеграф напоминает, что матч Германия - Украина состоится в Лейпциге и начнется в 21:45 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на двух телеканалах.