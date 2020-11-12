Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Экс-динамовец Вида получил положительный результат теста на COVID-19 прямо во время матча
Экс-динамовец Вида получил положительный результат теста на COVID-19 прямо во время матча
Футболистка забила красивый гол пяткой в стиле Ибрагимовича (видео)
Футболистка забила красивый гол пяткой в стиле Ибрагимовича (видео)
Футболист забил супергол и станцевал в стиле денежного кота (видео)
Футболист забил супергол и станцевал в стиле денежного кота (видео)
Заколдованные ворота: нападающий 4 раза попал в каркас ворот за 5 минут (видео)
Заколдованные ворота: нападающий 4 раза попал в каркас ворот за 5 минут (видео)

Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

В ближайшую субботу, 14 ноября, сборная Германии в рамках матча 5-го тура Лиги наций УЕФА примет команду Украины. Встреча пройдет в Лейпциге на "Ред Булл Арене" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажут пот ТВ два телеканала.

В прямом эфире в Украине гостевой поединок с Германией покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, игра будет доступна в сети в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов.

Ранее Телеграф рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой. По мнению специалистов, украинцы являются андердогами противостояния

Напомним, в своих последних матчах украинцы и немцы не впечатлили. Германия, хоть и победила Чехию, но сделала это неубедительно. Желто-синие, в свою очередь, проиграли полякам. Отметим, в Киеве немцы минимально одолели украинцев благодаря вратарском ляпу Бущана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
02 Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября
03 Лунин пропустил от Польши курьезный гол в стиле Шовковского (видео)
04 Франция за три минуты сенсационно проиграла Финляндии (видео)
05 Шевченко объяснил вратарский ляп Лунина состоянием газона (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь