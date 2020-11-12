Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

В ближайшую субботу, 14 ноября, сборная Германии в рамках матча 5-го тура Лиги наций УЕФА примет команду Украины. Встреча пройдет в Лейпциге на "Ред Булл Арене" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажут пот ТВ два телеканала.

В прямом эфире в Украине гостевой поединок с Германией покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, игра будет доступна в сети в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавляться видео лучших моментов.

Ранее Телеграф рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой. По мнению специалистов, украинцы являются андердогами противостояния.

Напомним, в своих последних матчах украинцы и немцы не впечатлили. Германия, хоть и победила Чехию, но сделала это неубедительно. Желто-синие, в свою очередь, проиграли полякам. Отметим, в Киеве немцы минимально одолели украинцев благодаря вратарском ляпу Бущана.