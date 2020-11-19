УПЛ: где и когда смотреть матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу

В пятницу, 20 ноября, матчем Рух - Мариуполь начнется 10-й тур чемпионата Украины 2020/21. Лидеры первенства Динамо и Шахтер из-за участия в еврокубках проведут свои игры в субботу. Киевляне в гостях испытают на прочность дебютанта УПЛ Ингулец. а Горняки в Киеве примут Александрию.
Расписание матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу:
Пятница, 20 ноября
Субботу, 21 ноября
Воскресенье, 22 ноября
За ходом всех поединков в режиме-live также можно следить на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Телеграф напоминает, что игра Олимпик - Заря, которая должна была состояться 21 ноября, отменена из-за вспышки коронавируса в донецкой команде.