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УПЛ: где и когда смотреть матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

В пятницу, 20 ноября, матчем Рух - Мариуполь начнется 10-й тур чемпионата Украины 2020/21. Лидеры первенства Динамо и Шахтер из-за участия в еврокубках проведут свои игры в субботу. Киевляне в гостях испытают на прочность дебютанта УПЛ Ингулец. а Горняки в Киеве примут Александрию.

Итоговое положение команд УПЛ после 9-го тура

Расписание матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу:

Пятница, 20 ноября

  • 19:00 Рух Львов - Мариуполь - Футбол 1

Субботу, 21 ноября

  • 14:00 Ингулец - Динамо Киев - Футбол 2
  • 17:00 Шахтер Донецк - Александрия - Футбол 2

Воскресенье, 22 ноября

  • 14:00 Минай - Днепр-1 - Футбол 1
  • 17:00 Десна - Львов - Футбол 1
  • 19:30 Ворскла - Колос - Футбол 1

За ходом всех поединков в режиме-live также можно следить на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Телеграф напоминает, что игра Олимпик - Заря, которая должна была состояться 21 ноября, отменена из-за вспышки коронавируса в донецкой команде.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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