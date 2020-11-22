Манчестер Юнайтед обыграл Вест Бромвич благодаря пенальти (видео)

В субботу, 21 ноября, Манчестер Юнайтед в рамках матча 9-го тура чемпионата Англии минимально одолел Вест Бромвич. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре в свой актив записал португальский хавбек Бруну Фернандеш, который реализовал свой очередной пенальти в текущем сезоне.

Видео гола Бруну Фернандеша:

Эта победа позволила Красным Дьяволам (13 очков) подняться на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Вест Бромвич с тремя баллами в активе - 18-й. В следующем туре манкунианцы отправятся в гости к Саутгемптону (29.11.2020), а Дрозды примут Шеффилд Юнайтед (28.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в игровой день АПЛ 21 ноября Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити, а Челси оказался сильнее Ньюкасла.