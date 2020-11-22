Нападающий Шахтера извинился за свой безумный фол в матче (видео)

Шахтер в субботу, 29 ноября, не сумел обыграть Александрию. Команды сыграли в результативную ничью, однако Горняки больше тайма играли вдесятером. Поле на 31-й минуте поединка досрочно покинул нападающий дончан Жуниор Мораес, которого удалила Екатерина Монзуль после просмотра VAR за грубый подкат в центре. Эмоции улеглись и форвард сборной Украины прокомментировал происшествие.

"В этой ситуации я попытался взять мяч под свой контроль, вернуться и перейти к контратаке, но к сожалению, я поскользнулся и сделал грубейшую ошибку. Я и не думал бить по ногам соперника. Я не хочу комментировать решение Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубе, я оставил их в трудной ситуации неумышленно", - написал нападающий в своем intagram, прикрепив видео инцидента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

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