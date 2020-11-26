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Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря

Лига Европы: где и когда смотреть матчи 26 ноября

Лига Европы: где и когда смотреть матчи 26 ноября
11:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acmilan

В четверг, 26 ноября, состоится 4-й тур группового раунда Лиги Европы 2020/21, в частности луганская Заря проведет ответный гостевой матч против  греческого АЕКа. В центральном поединке тура Лилль примет Милан. С расписание остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 26 ноября:

Группа А

  • 22:00 ЧФР Клуж - Ром
  • 19:55 ЦСКА София - Янг Бойз

Группа B

  • 22:00 Дандолк - Рапи
  • 19:55 Мольде - Арсенал

Группа С

  • 22:00 Ницца - Славия Прага
  • 22:00 Байер - Хапоэль Беэр-Шева

Группа D

  • 22:00 Рейнджерс - Бенфика - Футбол 2
  • 22:00 Стандард - Лех

Группа E

  • 22:00 Гранада - Омония
  • 22:00 ПСВ - ПАОК

Группа F

  • 22:00 АЗ Алкмар - Реал Сосьедад
  • 22:00 Наполи - Риека

Группа G

  • 19:55 АЕК - Заря - Футбол 1
  • 19:55 Брага - Лестер

Группа H

  • 19:55 Лилль - Милан - Футбол 2
  • 19:55 Спарта Прага - Селтик

Группа I

  • 19:55 Карабах - Сивасспор
  • 19:55 Маккаби Тель-Авив - Вильярреал

Группа J

  • 19:55 ЛАСК - Антверпен
  • 22:00 Тоттенхэм - Лудогорец - Футбол 3

Группа K

  • 19:55 Вольфсбергер - Динамо Загреб
  • 19:55 ЦСКА - Фейеноорд

Группа L

  • 19:55 Гент - Црвена Звезда - Футбол 3
  • 19:55 Слован Либерец - Хоффенхайм

Кроме того, за поединками игрового дня можно наблюдать в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что Заря в своем последнем еврокубковом матче крупно уступила АЕКу.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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