Лига Европы: где и когда смотреть матчи 26 ноября

В четверг, 26 ноября, состоится 4-й тур группового раунда Лиги Европы 2020/21, в частности луганская Заря проведет ответный гостевой матч против греческого АЕКа. В центральном поединке тура Лилль примет Милан. С расписание остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 26 ноября:

Группа А

22:00 ЧФР Клуж - Ром

19:55 ЦСКА София - Янг Бойз

Группа B

22:00 Дандолк - Рапи

19:55 Мольде - Арсенал

Группа С

22:00 Ницца - Славия Прага

22:00 Байер - Хапоэль Беэр-Шева

Группа D

22:00 Рейнджерс - Бенфика - Футбол 2

22:00 Стандард - Лех

Группа E

22:00 Гранада - Омония

22:00 ПСВ - ПАОК

Группа F

22:00 АЗ Алкмар - Реал Сосьедад

22:00 Наполи - Риека

Группа G

19:55 АЕК - Заря - Футбол 1

19:55 Брага - Лестер

Группа H

19:55 Лилль - Милан - Футбол 2

19:55 Спарта Прага - Селтик

Группа I

19:55 Карабах - Сивасспор

19:55 Маккаби Тель-Авив - Вильярреал

Группа J

19:55 ЛАСК - Антверпен

22:00 Тоттенхэм - Лудогорец - Футбол 3

Группа K

19:55 Вольфсбергер - Динамо Загреб

19:55 ЦСКА - Фейеноорд

Группа L

19:55 Гент - Црвена Звезда - Футбол 3

19:55 Слован Либерец - Хоффенхайм

Кроме того, за поединками игрового дня можно наблюдать в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что Заря в своем последнем еврокубковом матче крупно уступила АЕКу.