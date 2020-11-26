Лига Европы: где и когда смотреть матчи 26 ноября

В четверг, 26 ноября, состоится 4-й тур группового раунда Лиги Европы 2020/21, в частности луганская Заря проведет ответный гостевой матч против греческого АЕКа. В центральном поединке тура Лилль примет Милан. С расписание остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей Лиги Европы за 26 ноября:
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа J
Группа K
Группа L
Кроме того, за поединками игрового дня можно наблюдать в режиме-live на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
"Телеграф" напоминает, что Заря в своем последнем еврокубковом матче крупно уступила АЕКу.