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Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря
Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря

АЕК - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

АЕК - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В четверг, 26 ноября, луганская Заря проведет гостевой поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 против греческого АЕКа. Встреча пройдет в Афинах на "Олимпийском" стадионе, начало матча - в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

АЕК -:- Заря

(начало в 19:55)

"Олимпийский" стадион в ожидании матча: 

Стали известны цвета, в которых сыграют команды:

Заявка Зари на игру:

Заря после трех туров пока не набирала очков и для выхода в следующий раунд турнира подопечным Виктора Скрипника необходимы только победы в ближайших трех поединках. Луганчане и на внутренней арене чувствуют себя не уверенно, занимая лишь девятую позицию в чемпионате Украины. В последнем туре УПЛ Заря не играла из-за вспышки коронавируса в Олимпике. АЕК, в свою очередь, держится в группе лидеров чемпионата Греции и находится на 4-м месте.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозах букмекеров на матч АЕК - Заря, а также где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первом матче между командами был зафиксирован разгром

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК АЕК.

Автор:

Телеграф
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