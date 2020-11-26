АЕК - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 26 ноября, луганская Заря проведет гостевой поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 против греческого АЕКа. Встреча пройдет в Афинах на "Олимпийском" стадионе, начало матча - в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

АЕК -:- Заря

(начало в 19:55)

"Олимпийский" стадион в ожидании матча:

Стали известны цвета, в которых сыграют команды:

Заявка Зари на игру:

Заря после трех туров пока не набирала очков и для выхода в следующий раунд турнира подопечным Виктора Скрипника необходимы только победы в ближайших трех поединках. Луганчане и на внутренней арене чувствуют себя не уверенно, занимая лишь девятую позицию в чемпионате Украины. В последнем туре УПЛ Заря не играла из-за вспышки коронавируса в Олимпике. АЕК, в свою очередь, держится в группе лидеров чемпионата Греции и находится на 4-м месте.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозах букмекеров на матч АЕК - Заря, а также где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первом матче между командами был зафиксирован разгром.