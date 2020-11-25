Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря

В четверг, 26 ноября, луганская Заря проведет определяющий для себя поединок Лиги Европы против команды АЕКа. Встреча пройдет в Афинах на "Олимпийском" стадионе и начнется в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч АЕК - Заря покажет телеканал Футбол 1. Кроме того, за еврокубковым поединком в онлайн-режиме можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.) "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Также у нас на сайте будут оперативно появляться видео лучших моментов игры.

Ранее букмекеры оценили шансы Зари в ответной игре с АЕКом.

Отметим, в первом матче между командами был зафиксирован погром луганчан. Заря после международной паузы еще не играла, так как матч против Олимпика был перенесен на неопределенный срок. А вот АЕК на внутренней арене разгромил Ларису (4:1).