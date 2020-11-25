Букмекеры не верят в Зарю в ответном матче Лиги Европы против АЕКа

В четверг, 26 ноября, луганская Заря проведет гостевой матч против АЕКа в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21. Встреча состоится на "Олимпийском" стадионе в Афинах и начнется в 19:55 по киевскому времени.

Специалисты считают, что луганская команда является андердогом противостояния. Шансов команде Виктора Скрипника дают немного (около 13 %). Однако во всех своих поражениях украинский коллектив демонстрировал неплохую игру и не заслуживал разгромов, а потому Заря вполне может рассчитывать на успех. Кроме того, луганчане явно попытаются громко хлопнуть дверьми в Европе.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы АЕК - Заря:

Пари-Матч: (победа АЕКа 1,49 - ничья 4,70 - победа Зари 6,70)

Фаворит: ( 1,46 - 4,70 - 7.50)

William Hill: (1,44 - 4,40 - 7,00)

Отметим, турнирная ситуация обязывает Зарю (0 очков после трех туров) побеждать во всех трех последующих матчах и надеяться на осечки конкурентов.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем еврокубковом матче Заря крупно уступила АЕКу и фактически лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. В чемпионате Украины Заря пропускала 10-й тур из-за коронавируса в стане Олимпика, а АЕК в Греции разгромил "Ларису" (4:1).