Букмекеры не верят в Зарю в ответном матче Лиги Европы против АЕКа

В четверг, 26 ноября, луганская Заря проведет гостевой матч против АЕКа в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21. Встреча состоится на "Олимпийском" стадионе в Афинах и начнется в 19:55 по киевскому времени.
Специалисты считают, что луганская команда является андердогом противостояния. Шансов команде Виктора Скрипника дают немного (около 13 %). Однако во всех своих поражениях украинский коллектив демонстрировал неплохую игру и не заслуживал разгромов, а потому Заря вполне может рассчитывать на успех. Кроме того, луганчане явно попытаются громко хлопнуть дверьми в Европе.
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы АЕК - Заря:
Отметим, турнирная ситуация обязывает Зарю (0 очков после трех туров) побеждать во всех трех последующих матчах и надеяться на осечки конкурентов.
"Телеграф" напоминает, что в своем последнем еврокубковом матче Заря крупно уступила АЕКу и фактически лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. В чемпионате Украины Заря пропускала 10-й тур из-за коронавируса в стане Олимпика, а АЕК в Греции разгромил "Ларису" (4:1).