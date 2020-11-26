Скачать
Четверг, 26.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига Европы: где и когда смотреть матчи 26 ноября
Лига Европы: где и когда смотреть матчи 26 ноября
Бавария, победив Зальцбург, досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
Бавария, победив Зальцбург, досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
В Аргентине прощаются с Диего Марадоной (видео)
В Аргентине прощаются с Диего Марадоной (видео)
АЕК - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
АЕК - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Европейский топ-клуб переименует стадион в честь Марадоны

Европейский топ-клуб переименует стадион в честь Марадоны
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook diegomaradona

25 ноября из Аргентины пришла печальная новость о скоропостижной кончине одного из лучших футболистов в истории Диего Марадоны. Гений игры умер, но память о нем будет жить вечно.

В Неаполе, где великий футболист провел 7 лет, хотят увековечить имя Марадоны. Так президент футбольного клуба Наполи, за который выступал аргентинец, Аурелио Де Лаурентис допустил возможность переименования стадиона "Сан-Паоло" в честь великого форварда.

"Было бы неплохо назвать стадион "Сан-Паоло-Марадона", это то, о чем мы можем подумать", - приводит комментарий Де Лаурентиса Football Italia.

Кроме того, такую инициативу поддержал и мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис, который в своем twitter подтвердил намерения властей о переименовании стадиона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто остался из родственников у великого футболиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Диего Марадона, Сборная Аргентины, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 «Напишите это на надгробии»: в сети припомнили слова Марадоны о похоронах (видео)
02 Умер Диего Марадона
03 Лига чемпионов: результаты матчей 25 ноября
04 "Боруссия" М разгромила "Шахтер" на своем поле: видеообзор матча Лиги чемпионов
05 Аталанта Малиновского за 4 минуты переиграла Ливерпуль в гостях (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь