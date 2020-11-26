Европейский топ-клуб переименует стадион в честь Марадоны

25 ноября из Аргентины пришла печальная новость о скоропостижной кончине одного из лучших футболистов в истории Диего Марадоны. Гений игры умер, но память о нем будет жить вечно.

В Неаполе, где великий футболист провел 7 лет, хотят увековечить имя Марадоны. Так президент футбольного клуба Наполи, за который выступал аргентинец, Аурелио Де Лаурентис допустил возможность переименования стадиона "Сан-Паоло" в честь великого форварда.

"Было бы неплохо назвать стадион "Сан-Паоло-Марадона", это то, о чем мы можем подумать", - приводит комментарий Де Лаурентиса Football Italia.

Кроме того, такую инициативу поддержал и мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис, который в своем twitter подтвердил намерения властей о переименовании стадиона.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто остался из родственников у великого футболиста.