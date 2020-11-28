Динамо - Ворскла: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 28 ноября, Динамо в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимает полтавскую Ворсклу. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийкий" и начнется в 17:00 по местному времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция центрального поединка тура.

Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Ворскла от Football Hub:

Динамо и Ворскла подходят к игре в качестве лидеров национального первенства. Киевляне с 23 очками лидируют в турнирной таблице УПЛ, а полтавчане с 19 баллами в активе занимают третью позицию.

В прошлом туре Динамо разобралось с Ингульцом, а Ворскла разгромила Колос.