Футболисты забили идеальный командный гол в стиле тики-така (видео)

В матче 10-го тура чемпионата Бельгии по футболу Серкль Брюгге принимал Мускрон. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

В начале второго тайма хозяева открыли счет, при чем сделали это, задействовав всех игроков линии атаки. Отличился нидерландский нападающий Антони Мусаба, который замкнул красивейший навес полузащитника Кевина Хоггаса. Вся голевая атака Серкля проходила в одно-два касания и защита гостей при таких раскладах попросту трещала по швам. В сети данное взятие ворот сравнили с игровым стилем "тики-така", который характерен сборной Испании и Барселоне времен Хосепа Гвардиолы.

Видео гола Мусабы:

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Отметим, данное взятие ворот стало вирусным и в паблике "433" за неполные сутки гол Мусабы собрал больше полмиллиона лайков.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном случае в Румынии, где судья отменил чистейший гол со штрафного.