Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, Динамо проведет гостевой поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против Ювентуса. Встреча состоится в Турине на стадионе "Ювентус" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, у киевлян практически нет шансов набрать очки в Турине. Успех подопечных Мирчи Луческу оценивается довольно высоким коэффициентом 10,50-13,50, ничья также маловероятна - 5,50-6,30. Победа "Старой Синьоры" рассматривается букмекерами, как самое вероятное событие в противостоянии (1,28-1,30).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Ювентус - Динамо:

Пари-Матч: (победа Ювентуса 1,28 - ничья 5,50 - победа Динамо 13,50)

Фаворит: ( 1,28 - 6,30 - 10.50)

William Hill: (1,30 - 5,50 - 12,00)

Отметим, первый поединок между командами в текущем розыгрыше ЛЧ завершился уверенной победой итальянцев.