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Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов

Ювентус - Динамо: букмекеры озвучили прогноз на матч Лиги чемпионов
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 2 декабря, Динамо проведет гостевой поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против Ювентуса. Встреча состоится в Турине на стадионе "Ювентус" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, у киевлян практически нет шансов набрать очки в Турине. Успех подопечных Мирчи Луческу оценивается довольно высоким  коэффициентом 10,50-13,50, ничья также маловероятна - 5,50-6,30. Победа "Старой Синьоры" рассматривается букмекерами, как самое вероятное событие в противостоянии (1,28-1,30).  

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Ювентус - Динамо:

  • Пари-Матч: (победа Ювентуса 1,28 - ничья 5,50 - победа Динамо 13,50)
  • Фаворит: ( 1,28 - 6,30 - 10.50)
  • William Hill: (1,30 - 5,50 - 12,00)

Отметим, первый поединок между командами в текущем розыгрыше ЛЧ завершился уверенной победой итальянцев.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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