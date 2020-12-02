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Кадр с матча Шахтер - Реал стал мемом (фото)

Кадр с матча Шахтер - Реал стал мемом (фото)
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер TrollFootball

Во вторник, 1 декабря, Шахтер сенсационно обыграл Реал в Лиге чемпионов и заметно усложнил Королевскому клубу задачу выхода из группы Лиги чемпионов.

В сети появился кадр с игры, где отчетливо видно все проблемы Сливочных в обороне. Так при первом взятии ворот полузащитник Шахтера Виктор Коваленко развивал атаку с центра поля. В стороне от украинца расположился целый десант игроков Реала, которые почему-то решили не отбирать мяч у нашего хавбека. В итоге через несколько секунд Дентиньо открыл счет в игре.

В сети сравнили данный эпизод со знаменитой фотографией Диего Марадоны, где он идет в атаку сразу на шестерых соперников.

Видео гола Дентиньо:

Отметим, теперь Реалу необходимо только побеждать Боруссии М, чтобы без оглядки на результат матча Интер - Шахтер выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Боруссия М проиграла Интеру, что значительно усложнило Шахтеру задачу попадания в евровесну в текущем сезоне.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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