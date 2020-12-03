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Четверг, 03.12.2020
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Лига Европы: где и кода смотреть матчи 3 декабря

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 3 декабря
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acmilan

В четверг, 3 декабря, в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 5-й тур, в частности луганская Заря примет Лестер Сити в Запорожье. В центральной игре тура встретятся Милан и Селтик. С расписанием остальных матчей игрового дня ЛЕ можно ознакомиться ниже.

Заря - Лестер: онлайн-трансляция матча

Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 3 декабря:

  • 19:55 АЕК - Брага
  • 19:55 Антверпен - Лудогорец
  • 19:55 Гент - Слован Либерец - Футбол 3
  • 19:55 Заря - Лестер - Футбол 1
  • 19:55 Карабах - Маккаби Тель-Авив
  • 19:55 ЛАСК - Тоттенхэм
  • 19:55 Лилль - Спарта Прага
  • 19:55 Милан - Селтик - Футбол 2
  • 19:55 Сивасспор - Вильярреал
  • 19:55 Фейеноорд - Динамо Загреб
  • 19:55 Црвена Звезда - Хоффенхайм
  • 19:55 ЦСКА - Вольфсбергер
  • 22:00 АЗ Алкмар - Наполи
  • 22:00 Арсенал - Рапид - Футбол 2
  • 22:00 Бенфика - Лех
  • 22:00 Гранада - ПСВ
  • 22:00 Мольде - Дандолк
  • 22:00 Ницца - Байер
  • 22:00 Омония - ПАОК
  • 22:00 Реал Сосьедад - Риека
  • 22:00 Рейнджерс - Стандард
  • 22:00 Рома - Янг Бойз  Футбол 3
  • 22:00 Славия Прага - Хапоэль Беэр-Шева
  • 22:00 ЧФР Клуж - ЦСКА София

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv, также часть игр покажет и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед матчем Лиги Европы Заря - Лестер.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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