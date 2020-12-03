Лига Европы: где и кода смотреть матчи 3 декабря

В четверг, 3 декабря, в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 5-й тур, в частности луганская Заря примет Лестер Сити в Запорожье. В центральной игре тура встретятся Милан и Селтик. С расписанием остальных матчей игрового дня ЛЕ можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 3 декабря:
- 19:55 АЕК - Брага
- 19:55 Антверпен - Лудогорец
- 19:55 Гент - Слован Либерец - Футбол 3
- 19:55 Заря - Лестер - Футбол 1
- 19:55 Карабах - Маккаби Тель-Авив
- 19:55 ЛАСК - Тоттенхэм
- 19:55 Лилль - Спарта Прага
- 19:55 Милан - Селтик - Футбол 2
- 19:55 Сивасспор - Вильярреал
- 19:55 Фейеноорд - Динамо Загреб
- 19:55 Црвена Звезда - Хоффенхайм
- 19:55 ЦСКА - Вольфсбергер
- 22:00 АЗ Алкмар - Наполи
- 22:00 Арсенал - Рапид - Футбол 2
- 22:00 Бенфика - Лех
- 22:00 Гранада - ПСВ
- 22:00 Мольде - Дандолк
- 22:00 Ницца - Байер
- 22:00 Омония - ПАОК
- 22:00 Реал Сосьедад - Риека
- 22:00 Рейнджерс - Стандард
- 22:00 Рома - Янг Бойз Футбол 3
- 22:00 Славия Прага - Хапоэль Беэр-Шева
- 22:00 ЧФР Клуж - ЦСКА София
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv, также часть игр покажет и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед матчем Лиги Европы Заря - Лестер.