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Заря - Лестер: букмекеры не верят в команду Скрипника

Заря - Лестер: букмекеры не верят в команду Скрипника
16:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В четверг, 3 декабря, Заря в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 принимает Лестер Сити. Встреча пройдет в Запорожье, начало поединка в 19:55 по киевскому времени.

По мнению специалистов, Заря является аутсайдером противостояния с Лестером, несмотря на фактически товарищеский характер встречи для англичан, которые досрочно обеспечили себе выход из группы. На победу луганчан букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,75-5,00. Успех гостей оценивается в 1,70-1,73, а ничья - 3,70-4,00.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Заря - Лестер:

  • Пари-Матч: (победа Зари 5,00 - ничья 4,00 - победа Лестер Сити 1,70)
  • Фаворит: ( 5,00 - 3,95 - 1.73)
  • William Hill: (4,75 - 3,70 - 1,73)

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру Заря - Лестер в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первом матче между командами Лестер разгромил Зарю в Англии.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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