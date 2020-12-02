Заря - Лестер: букмекеры не верят в команду Скрипника

В четверг, 3 декабря, Заря в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 принимает Лестер Сити. Встреча пройдет в Запорожье, начало поединка в 19:55 по киевскому времени.
По мнению специалистов, Заря является аутсайдером противостояния с Лестером, несмотря на фактически товарищеский характер встречи для англичан, которые досрочно обеспечили себе выход из группы. На победу луганчан букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,75-5,00. Успех гостей оценивается в 1,70-1,73, а ничья - 3,70-4,00.
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Заря - Лестер:
Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру Заря - Лестер в прямом эфире в Украине.
Напомним, в первом матче между командами Лестер разгромил Зарю в Англии.