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Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря

Чемпион России позорно вылетел из еврокубков (видео)

Чемпион России позорно вылетел из еврокубков (видео)
13:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер zenit_spb

В среду, 2 декабря, Брюгге в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 разгромил Зенит. Встреча, проходившая на стадионе "Ян Брейдел", завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.

За хозяев голами отметились Шарль де Кетеларе, Ханс Ванакен и Ноа Ланг. Отметим, украинец Эдуард Соболь вышел за Брюгге на замену на 87-й минуте, поменяв Ванакена. 

Это поражение досрочно выбросило Зенит, за который выступает украинец Ярослав Ракицкий, из борьбы за еврокубки. Чемпион России прошлого сезона по итогам 5-и туров набрал лишь одно очко. Брюгге, в свою очередь, поборется еще за плей-офф Лиги чемпионов с Лацио в очном противостоянии, которое состоится 8 декабря. 

Турнирное положение команд:

Отметим, другой российский клуб Краснодар сумел победить Ренн в Лиге чемпионов и обеспечил себе попадание в Лигу Европы. С другими результатами матчей ЛЧ 2 декабря, а также видеообзорами этих игр можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Зенит, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Брюгге.

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Телеграф
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