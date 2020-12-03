Чемпион России позорно вылетел из еврокубков (видео)

В среду, 2 декабря, Брюгге в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 разгромил Зенит. Встреча, проходившая на стадионе "Ян Брейдел", завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.

За хозяев голами отметились Шарль де Кетеларе, Ханс Ванакен и Ноа Ланг. Отметим, украинец Эдуард Соболь вышел за Брюгге на замену на 87-й минуте, поменяв Ванакена.

Это поражение досрочно выбросило Зенит, за который выступает украинец Ярослав Ракицкий, из борьбы за еврокубки. Чемпион России прошлого сезона по итогам 5-и туров набрал лишь одно очко. Брюгге, в свою очередь, поборется еще за плей-офф Лиги чемпионов с Лацио в очном противостоянии, которое состоится 8 декабря.

Турнирное положение команд:

Отметим, другой российский клуб Краснодар сумел победить Ренн в Лиге чемпионов и обеспечил себе попадание в Лигу Европы. С другими результатами матчей ЛЧ 2 декабря, а также видеообзорами этих игр можно ознакомиться у нас на сайте.