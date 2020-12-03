Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря

В среду, 2 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 были сыграны заключительные матчи 5-го тура группового раунда, в частности киевское Динамо было разгромлено Ювентусом в Турине. В центральном поединке тура ПСЖ на выезде переиграл Манчестер Юнайтед. Также отметим сокрушительную победу Челси и покер Оливье Жиру. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 2 декабря:
Группа Е
Краснодар 1 - 0 Ренн
Севилья 0 - 4 Челси
Группа F
Боруссия Д 1 - 1 Лацио
Брюгге 3 - 0 Зенит
Группа G
Ференцварош 0 - 3 Барселона
Ювентус 3 - 0 Динамо Киев
Группа H
Башакшехир 3 - 4 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед 1 - 3 ПСЖ
С результатами и видеообзорами остальных матчей 5-го тура Лиги чемпионов можно ознакомиться у нас на сайте.
Отметим, 3 декабря Заря сыграет свой матч 5-го тура Лиги Европы. Противостоять луганчанам будет Лестер Сити.