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Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря

Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
01:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер David_Alaba

Во вторник, 1 декабря, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 состоялись матчи 5-го тура группового раунда, в частности в центральном поединке игрового дня Атлетико и Бавария победителя не выявили. Также Манчестер Сити Александра Зинченко и Порту сыграли взаимовыгодную ничью, а РБ Зальцбург обыграл Локомотив. Кроме того, досрочную путевку в следующий раунд ЛЧ добыл Ливерпуль. Сенсацией дня стала невероятная победа Шахтера над Реалом в Киеве. Со всеми результатами игрового дня ЛЧ можно ознакомиться ниже. 

Результаты матчей Лиги чемпионов за 1 декабря:

Группа А

Атлетико - Бавария 1:1

Локомотив - Зальцбург 1:3

Группа B

Боруссия М - Интер 2:3

Шахтер - Реал 2:0

Группа С

Порту - Манчестер Сити 0:0

Марсель - Олимпиакос 2:1

Группа D

Ливерпуль - Аякс 1:0

Аталанта - Мидтьюлланн 1:1

"Телеграф" напоминает, что в среду, 2 декабря, в пятом туре Лиги чемпионов сыграет киевское Динамо, которому будет противостоять Ювентус.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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