Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 состоялись матчи 5-го тура группового раунда, в частности в центральном поединке игрового дня Атлетико и Бавария победителя не выявили. Также Манчестер Сити Александра Зинченко и Порту сыграли взаимовыгодную ничью, а РБ Зальцбург обыграл Локомотив. Кроме того, досрочную путевку в следующий раунд ЛЧ добыл Ливерпуль. Сенсацией дня стала невероятная победа Шахтера над Реалом в Киеве. Со всеми результатами игрового дня ЛЧ можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 1 декабря:
Группа А
Атлетико - Бавария 1:1
Локомотив - Зальцбург 1:3
Группа B
Боруссия М - Интер 2:3
Шахтер - Реал 2:0
Группа С
Порту - Манчестер Сити 0:0
Марсель - Олимпиакос 2:1
Группа D
Ливерпуль - Аякс 1:0
Аталанта - Мидтьюлланн 1:1
"Телеграф" напоминает, что в среду, 2 декабря, в пятом туре Лиги чемпионов сыграет киевское Динамо, которому будет противостоять Ювентус.