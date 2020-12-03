Нападающий Динамо показал, как его "душил" защитник Ювентуса (фото)

В среду, 2 декабря, киевское Динамо было разгромлено туринским Ювентусом в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Этот матч был примечателен тем, что впервые в истории Лиги чемпионов его судила женщина. Доверили эту игру француженке Стефани Фраппар.

В целом женщина-арбитр справилась с игрой, однако при счете 1:0 у ворот Юве возник спорный эпизод. В обоюдной борьбе защитник туринцев Леонардо Бонуччи схватил нападающего Динамо Беньямина Вербича за шею и "уронил" того. Дело проходило в штрафной хозяев, и момент вполне тянул на пенальти, однако Фраппар не стала смотреть VAR, и игра продолжилась.

"Становится смешно", - написал Вербич в своем instagram, прикрепив два кадра с эпизодом с Бонуччи.

А вот так эпизод выглядел в динамике:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что игрок Динамо отхватил футболку у Криштиану Роналду после разгрома.