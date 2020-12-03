"Спасибо, король": кому из игроков "Динамо" отдал свою футболку Роналду

Киевское Динамо разгромно уступило Ювентусу в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Один из голов записал на свой счет Криштиану Роналду, для которого это взятие ворот стало юбилейным на профессиональном уровне.

Довольный Роналду после игры обменялся футболками с вингером Динамо Жерсоном Родригесом, который, к слову, был замен на 72-й минуте встречи. Нападающий сборной Люксембурга после матча выложил снимок с "трофеем", подписав пост "Спасибо, король".

"Телеграф" напоминает, что после поражения в Турине Динамо остается только провести одну игру в Лиге чемпионов против венгерского Ференцвароша. В противостоянии, что состоится 8 декабря, решится судьба путевки в Лигу Европы. В случае поражения киевляне распрощаются с еврокубками.

Ранее "Телеграф" сообщал о всех результатах матчей Лиги чемпионов за 2 декабря.