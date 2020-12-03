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Лига Европы: результаты матчей 3 декабря

Лига Европы: результаты матчей 3 декабря
23:54 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acmilan

В четверг, 3 декабря, в Лиге Европы 2020/21 были сыграны все матчи 5-го тура, в частности луганская Заря добыла сенсационную победу над Лестер Сити. В центральной игре тура Милан совершил удивительный камбэк с 0:2 и победил Селтик. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги Европы 3 декабря:

Группа А

Рома 3 - 1 Янг Бойз

ЧФР Клуж 0 - 0 ЦСКА София

Группа B

Мольде 3 - 1 Дандолк 

Арсенал 4 - 1 Рапид

Группа C

Славия Прага 3 - 0 Хапоэль Беэр-Шева

Ницца 2 - 3 Байер

Группа D

Бенфика 4 - 0 Лех

Рейнджерс 3 - 2 Стандард

Группа E

Гранада 0 - 1 ПСВ

Омония 2 - 1 ПАОК 

Группа F

АЗ Алкмар 1 - 1 Наполи

Реал Сосьедад 2 - 2 Риека

Группа G

Заря 1 - 0 Лестер

АЕК 2 - 4 Брага

Группа H

Лилль 2 - 1 Спарта Прага

Милан 4 - 2 Селтик

Группа I

Карабах 1 - 1 Маккаби Тель-Авив

Сивасспор 0 - 1 Вильярреал

Группа J

Антверпен 3 - 1 Лудогорец

ЛАСК 3 - 3 Тоттенхэм

Группа K

Фейеноорд 0 - 2 Динамо Загреб

ЦСКА 0 - 1 Вольфсбергер

Группа L

Гент 1 - 2 Слован Либерец

Црвена Звезда 0 - 0 Хоффенхайм

Ранее "Телеграф" сообщал о последних результатах Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов: киевляне разгромно уступили Ювентусу, а Горняки сенсационно обыграли Реал.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
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