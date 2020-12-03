Лига Европы: результаты матчей 3 декабря

В четверг, 3 декабря, в Лиге Европы 2020/21 были сыграны все матчи 5-го тура, в частности луганская Заря добыла сенсационную победу над Лестер Сити. В центральной игре тура Милан совершил удивительный камбэк с 0:2 и победил Селтик. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги Европы 3 декабря:
Группа А
Рома 3 - 1 Янг Бойз
ЧФР Клуж 0 - 0 ЦСКА София
Группа B
Мольде 3 - 1 Дандолк
Арсенал 4 - 1 Рапид
Группа C
Славия Прага 3 - 0 Хапоэль Беэр-Шева
Ницца 2 - 3 Байер
Группа D
Бенфика 4 - 0 Лех
Рейнджерс 3 - 2 Стандард
Группа E
Гранада 0 - 1 ПСВ
Омония 2 - 1 ПАОК
Группа F
АЗ Алкмар 1 - 1 Наполи
Реал Сосьедад 2 - 2 Риека
Группа G
Заря 1 - 0 Лестер
АЕК 2 - 4 Брага
Группа H
Лилль 2 - 1 Спарта Прага
Милан 4 - 2 Селтик
Группа I
Карабах 1 - 1 Маккаби Тель-Авив
Сивасспор 0 - 1 Вильярреал
Группа J
Антверпен 3 - 1 Лудогорец
ЛАСК 3 - 3 Тоттенхэм
Группа K
Фейеноорд 0 - 2 Динамо Загреб
ЦСКА 0 - 1 Вольфсбергер
Группа L
Гент 1 - 2 Слован Либерец
Црвена Звезда 0 - 0 Хоффенхайм
Ранее "Телеграф" сообщал о последних результатах Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов: киевляне разгромно уступили Ювентусу, а Горняки сенсационно обыграли Реал.