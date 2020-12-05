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В Барселоне появилась улыбающаяся статуя Месси (фото)

В Барселоне появилась улыбающаяся статуя Месси (фото)
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм jaivanfutoficial

Музей восковых фигур Барселоны представил свой новый экспонат.

Статуя аргентинского нападающего Лионеля Месси пополнила коллекцию музея восковых фигур. Теперь любой желающий сможет сфотографироваться со своим кумиром, которого изобразили с большой улыбкой на лице. Судя по всему, восковая фигура шестикратного обладателя "Золотого мяча" только-только забила гол, победной выбросив руки вверх.

Фото статуи Месси доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от JAIVANFUT (@jaivanfutoficial)

 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси почтил память Диего Марадоны прямо во время матча Ла Лиги и теперь нападающего подвергли дисциплинарным санкциям за нарушение регламента.

Отметим, Месси пропустил недавний матч Барселоны против киевского Динамо, в котором каталонский коллектив уничтожил подопечных Мирчи Луческу.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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