В Барселоне появилась улыбающаяся статуя Месси (фото)

Музей восковых фигур Барселоны представил свой новый экспонат.

Статуя аргентинского нападающего Лионеля Месси пополнила коллекцию музея восковых фигур. Теперь любой желающий сможет сфотографироваться со своим кумиром, которого изобразили с большой улыбкой на лице. Судя по всему, восковая фигура шестикратного обладателя "Золотого мяча" только-только забила гол, победной выбросив руки вверх.

Фото статуи Месси доступно в сети:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси почтил память Диего Марадоны прямо во время матча Ла Лиги и теперь нападающего подвергли дисциплинарным санкциям за нарушение регламента.

Отметим, Месси пропустил недавний матч Барселоны против киевского Динамо, в котором каталонский коллектив уничтожил подопечных Мирчи Луческу.