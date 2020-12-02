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Месси поплатился за свой жест в память о Марадоне (видео)

Месси поплатился за свой жест в память о Марадоне (видео)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм leomessi

В прошлый уик-энд Барселона в рамках матча 11-го тура принимала Осасуну. Встреча носила односторонний характер и каталонцы забили в ворота соперников четыре безответных гола. Последний мяч в игре в красивом фирменном стиле забил аргентинец Лионель Месси, который после почтил память Диего Марадоны, который умер 25 ноября. Месси снял футболку, под которой была еще одна с символикой "Ньюэллс Олд Бойз" и с игровым номером легендарного футболиста на спине. За это Лионель получил желтую карточку от рефери Антонио Мигеля Матеу Лаоса.

После игры Комитет Ла Лиги принял решение наказать игрока штрафом в размере € 600 за нарушение регламента. Кроме того, Барселона также получила денежное наказание, но в размере € 350. Об этом сообщает издание sport.es.

Отмечается, что максимальный штраф за подобное нарушение правил составляет до € 3 тысяч. Барселона будет обжаловать данный вердикт футбольных властей Испании.

Красивый жест Месси в память о Марадоне:

"Телеграф" напоминает, что 2 декабря Барселоне предстоит сыграть игру 5-го тура Лиги чемпионов против Ференцвароша. С расписание трансляций всех матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Барселона, Диего Марадона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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