Месси забил гол в "девятку" и посвятил его Марадоне (видео)

В воскресенье, 29 ноября, Барселона принимала Осасуну в рамках матча 11-го тура чемпионата Испании 2020/21. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Каталонцы попросту растоптали соперника, забив четыре безответных гола. За Барселону забивали Мартин Брейтуэйт, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Лионель Месси. Аргентинец забил шикарным ударом с линии штрафной прямо в верхний угол ворот Пирона. После взятия ворот Лионель снял футболку, под которой была еще одна с символикой "Ньюэллс Олд Бойз" и 10-м номером на спине. Таким образом, Лионель почтил память умершего недавно великого аргентинского форварда Диего Марадоны, который как и Месси выступал за эту команду.

Видео гола Брейтуэйта:

Goal Barcelona! Braithwaite scores the first goal of the game. #BarçaOsasuna

pic.twitter.com/EZIH4SuI71 — FTTV WORLD (@FTTV50) November 29, 2020

Видео гола Гризманна:

Видео гола Коутиньо:

Видео гола Месси:

Месси почтил память Диего Марадоны прямо во время матча:

I love this so much pic.twitter.com/zQx5PMpanL — J. (@MessiIizer) November 29, 2020

Messi dedicates his goal to Maradona with his iconic Newells' Old Boys' shirt pic.twitter.com/3lcEXzqolh — mx (@MessiMX10i) November 29, 2020

К слову, Месси по всей строгости футбольных правил получил предупреждение за то, что снял футболку.

Этот успех поднял каталонцев на 7-е место (14 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Осасуна с 11 очками - 15-я. В следующем туре Блаугранас отправятся в гости к Кадису (05.12.2020), а Осасуна примет Бетис (06.12.2020).

