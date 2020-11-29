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Месси забил гол в "девятку" и посвятил его Марадоне (видео)

Месси забил гол в "девятку" и посвятил его Марадоне (видео)
16:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В воскресенье, 29 ноября, Барселона принимала Осасуну в рамках матча 11-го тура чемпионата Испании 2020/21. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Каталонцы попросту растоптали соперника, забив четыре безответных гола. За Барселону забивали Мартин Брейтуэйт, Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Лионель Месси. Аргентинец забил шикарным ударом с линии штрафной прямо в верхний угол ворот Пирона. После взятия ворот Лионель снял футболку, под которой была еще одна с символикой "Ньюэллс Олд Бойз" и 10-м номером на спине. Таким образом, Лионель почтил память умершего недавно великого аргентинского форварда Диего Марадоны, который как и Месси выступал за эту команду.

Видео гола Брейтуэйта:

Видео гола Гризманна:

Видео гола Коутиньо:

Видео гола Месси:

Месси почтил память Диего Марадоны прямо во время матча:

К слову, Месси по всей строгости футбольных правил получил предупреждение за то, что снял футболку.

Этот успех поднял каталонцев на 7-е место (14 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. Осасуна с 11 очками - 15-я. В следующем туре Блаугранас отправятся в гости к Кадису (05.12.2020), а Осасуна примет Бетис (06.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе Сине-гранатовые уничтожили Динамо в Киеве. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Ла Лига, ФК Осасуна.

Автор:

Телеграф
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