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Юбилейный гол Мбаппе принес ПСЖ победу над Монпелье (видео)

Юбилейный гол Мбаппе принес ПСЖ победу над Монпелье (видео)
Обновлено 00:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер PSG_inside

В субботу, 5 декабря, Монпелье в рамках 13-го тура чемпионата Франции 2020/21 принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на "Стад де ля Моссон", завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

За хозяев голом отметился Стефи Мавидиди, а за гостей забивали Колин Дагба, Мойзе Кин и Килиан Мбаппе. Для Килиана это взятие ворот стало сотым в составе парижского суперклуба.

Видео голов в матче Монпелье - ПСЖ:

Этот успех позволил чемпионам Франции (28 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице Лиги 1. Монпелье (23 очка) - шестой. В следующем туре парижане примут Лион (13.12.2020), а Монпелье отправится в гости к Лансу (12.12.2020).

Напомним, в прошлом туре Лиги 1 ПСЖ сенсационно не сумел переиграть Бордо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе ПСЖ обыграл Манчестер Юнайтед и практически гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, ФК Монпелье, Футбол, Лига 1.

Автор:

Телеграф
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