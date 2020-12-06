Челси добыл волевую победу над Лидсом в АПЛ (видео)

В субботу, 5 декабря, Челси в рамках 11-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Лидс. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

За Синих забивали Оливье Жиру, Курт Зума и Кристиан Пулишич, а за гостей ранним голом отметился Патрик Бэмфорд.

Эта победа позволила лондонцам (22 очка) подняться на промежуточное первое место в турнирной таблице АПЛ, Лидс с 14 очками в активе - 13-й. В следующем туре Аристократы сыграют выездной матч против Эвертона (12.12.2020), а Павлины примут Вест Хэм Андрея Ярмоленко (11.12.2020).

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