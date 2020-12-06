Заря - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 6 декабря, Заря в рамках центрального матча игрового дня в чемпионате Украины примет Днепр-1. Встреча 12-го тура УПЛ 2020/21 состоится в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Ближе к началу поединка в этой новости появится плеер с трансляцией.

И Заря, и Днепр-1 плохо стартовали в новом сезоне национального первенства. Луганчане с 14 очками занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ, а днепряне с 8 баллами в активе - лишь 12-е. В прошлом туре чемпионата Украины Заря уничтожила Минай, а коллектив Игора Йовичевича в напряженном поединке уступил Шахтеру.

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе Заря добыла свою вторую победу подряд в Лиге Европы, однако борьба за еврокубок для подопечных Виктора Скрипника завершена досрочно.